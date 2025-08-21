Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del Día - ¿Asilo o impunidad? Nicaragua protege a Carlos Ramón González frente a Colombia
Noticias del Día - ¿Asilo o impunidad? Nicaragua protege a Carlos Ramón González frente a Colombia
El Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Cancillería de Colombia envió una nota diplomática solicitando reconsiderar la decisión, pues González enfrenta imputaciones por cohecho, lavado de activos y peculado. Con esta medida, la solicitud de extradición del Gobierno colombiano pierde fundamento, lo que podría tensar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Managua.
Tras días de búsqueda, la desaparición de Alexis Delgado da un giro escalofriante: las pistas apuntan a un crimen brutal cometido por quien debía protegerlo. Entre revelaciones estremecedoras y la indignación de una madre, la verdad expone no solo al culpable, sino también a un sistema que le falló a un niño indefenso.
En lo alto de las montañas de Cundinamarca, un niño de dos años desaparece sin dejar rastro. La búsqueda moviliza a toda la comunidad, pero las versiones contradictorias, las tensiones familiares y los silencios incómodos hacen que el caso se torne cada vez más inquietante. ¿Se perdió jugando… o alguien se lo llevó?
El procurador Gregorio Eljach aclaró que el proceso disciplinario contra Alfredo Saade, por el caso de los pasaportes, continuará en curso aunque haya dejado la jefatura de despacho de la Presidencia y asumido como embajador en Brasil. La suspensión provisional solo aplicaba a su anterior cargo, pero una eventual sanción sí afectaría su permanencia en funciones diplomáticas.