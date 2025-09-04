Noticias del día - Derrota en el Senado: Camargo elegido magistrado

Publicidad

El Congreso sorprendió al Gobierno: Carlos Camargo se impuso con 62 votos frente a María Patricia Balanta, la candidata apoyada por el presidente Gustavo Petro. La elección, vista como una victoria de la oposición, derivó en un remezón ministerial con tres salidas en el gabinete. Petro, desde Japón, denunció discriminación contra Balanta y anunció que reconstruirá su coalición en el Senado.

