Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Frontera bajo tensión: secuestro de militares y más
Noticias del día - Frontera bajo tensión: secuestro de militares y más
Colombia vive momentos de gran tensión: 33 militares fueron secuestrados en Guaviare tras un operativo contra disidencias de las FARC, mientras en Cúcuta dos policías resultaron heridos en una emboscada en la frontera con Venezuela. Al mismo tiempo.
En medio de la creciente violencia en el sur del país, el equipo negociador del Gobierno vuelve a la capital para entregar al presidente Gustavo Petro un reporte sobre los avances y tropiezos de la mesa instalada en Caquetá. El informe definirá los próximos pasos en la apuesta por la “paz total” y busca responder a las comunidades que reclaman garantías frente a la persistencia de ataques y hostigamientos.
Venezuela refuerza la frontera con 15.000 militares mientras Interpol emite circular roja contra exfuncionarios colombianos por corrupción. Además, Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso judicial, el Gobierno plantea un alza en el costo de la energía, Ecopetrol asume proyectos tras la salida de Shell y sigue la búsqueda de la niña Valeria Afanador en Cajicá.
En Cali, cientos de ciudadanos se reunieron en misas y velatones para rechazar la violencia y rendir homenaje a las víctimas del reciente ataque. Con camisas blancas, velas y mensajes de esperanza, la comunidad envió un mensaje de unidad y paz en medio de la tragedia que enluta al Valle del Cauca.