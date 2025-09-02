Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, no aceptó los cargos
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (1).jpg

Noticias del día - harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, no aceptó los cargos

Durante la audiencia de imputación, harold Barragán rechazó los delitos que le atribuye la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según las investigaciones, habría tenido un rol clave en la planeación del ataque coordinado por la red criminal “plata o plomo”.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Miguel Uribe Turbay