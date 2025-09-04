Publicidad

Noticias del día - Procuraduría indaga retrasos y fallas en millonario contrato de helicópteros MI-17 del Ejército

La Procuraduría le exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a su equipo, un informe urgente sobre el polémico contrato de mantenimiento de los MI-17. El ente de control busca esclarecer pagos anticipados, garantías y el estado real de las 19 aeronaves, en medio de denuncias por incumplimientos de la empresa contratista y retrasos que ponen en riesgo la operatividad militar.

