Noticias del día - Procuraduría indaga retrasos y fallas en millonario contrato de helicópteros MI-17 del Ejército

En una extensa alocución, el presidente Gustavo Petro justificó los nuevos impuestos a la gasolina y al diésel, defendió su reforma tributaria y destacó avances en educación. Sin embargo, gremios advierten riesgos de decretos sin Congreso, mientras expertos cuestionan cifras oficiales. A la par, el Senado define hoy nuevo magistrado de la Corte Constitucional en medio de presiones políticas, Bogotá enfrenta cortes de agua y recibe el primer tren del metro, y la Fiscalía revela cómo se planeó el magnicidio de Miguel Uribe en un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo”