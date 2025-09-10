Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
Noticias del día - Soldados reforzarán patrullajes en Cali, Jamundí y Candelaria contra amenazas terroristas
El Ejército anunció el despliegue de tropas para fortalecer la seguridad en Cali y su área metropolitana. Las patrullas se concentrarán en Jamundí y Candelaria, donde se busca prevenir ataques y garantizar la tranquilidad de los habitantes en medio de recientes alertas de violencia.
El Gobierno estudia la posibilidad de reducir en $7 billones el monto de la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que está dispuesto a escuchar y analizar los ajustes, a pocos días de que venza el plazo para definir el Presupuesto General de la Nación.
En medio de la crisis de orden público en el Cauca, el presidente Gustavo Petro propuso reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida desde 2015 por la Corte Constitucional. La tensión creció tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, quienes ya fueron liberados. Además, la jornada estuvo marcada por un ataque a la Armada en Putumayo, un tiroteo contra la alcaldesa de Mosquera, un nuevo derrumbe en la vía al Llano y un atentado en Cali.