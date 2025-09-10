Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Soldados reforzarán patrullajes en Cali, Jamundí y Candelaria contra amenazas terroristas
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px).jpg

Noticias del día - Soldados reforzarán patrullajes en Cali, Jamundí y Candelaria contra amenazas terroristas

El Ejército anunció el despliegue de tropas para fortalecer la seguridad en Cali y su área metropolitana. Las patrullas se concentrarán en Jamundí y Candelaria, donde se busca prevenir ataques y garantizar la tranquilidad de los habitantes en medio de recientes alertas de violencia.

