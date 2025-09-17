En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / ¡Qué locura! - T3. E1. Renunciar al personaje: Andrés Parra
¡Qué locura! - T3. E1. Renunciar al personaje: Andrés Parra

En más de 30 años de actuación, Andrés Parra se ha puesto en la piel de narcos, dictadores, empresarios y hasta de un sacerdote. Pero tal vez el papel más complejo fue el de interpretarse a sí mismo. A ese personaje decidió renunciar hace unos años, junto con las adicciones que lo tenían atrapado. En este episodio nos comparte su historia.

