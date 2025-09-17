Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / ¡Qué locura! - T3. E1. Renunciar al personaje: Andrés Parra
¡Qué locura! - T3. E1. Renunciar al personaje: Andrés Parra
En más de 30 años de actuación, Andrés Parra se ha puesto en la piel de narcos, dictadores, empresarios y hasta de un sacerdote. Pero tal vez el papel más complejo fue el de interpretarse a sí mismo. A ese personaje decidió renunciar hace unos años, junto con las adicciones que lo tenían atrapado. En este episodio nos comparte su historia.
Graves hechos de orden público sacuden a Antioquia y Medellín: el helicóptero donde viajaba el Gobernador Andrés Julián Rendón fue hostigado por drones del frente 36 de las disidencias de las FARC, mientras que un atentado contra una torre de energía de EPM generó alarma en la región.
El Ejército anunció el despliegue de tropas para fortalecer la seguridad en Cali y su área metropolitana. Las patrullas se concentrarán en Jamundí y Candelaria, donde se busca prevenir ataques y garantizar la tranquilidad de los habitantes en medio de recientes alertas de violencia.