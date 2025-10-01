Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / ¡Qué Locura! - T3. E3. Vivir con el cerebro fundido: Alejandra Giraldo
¡Qué Locura! - T3. E3. Vivir con el cerebro fundido: Alejandra Giraldo
Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.
El alcalde de Bogotá anunció una modificación clave en los tiempos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA): a partir de ahora, los promotores deberán tramitar y obtener todos los permisos al menos cinco días hábiles antes del evento. En su intervención, enfatizó que “no habrá salvavidas de último minuto” ni opción a subsanaciones posteriores, para evitar cancelaciones como la del show de Kendrick Lamar.
Hoy repasamos toda la actividad deportiva del día: las emociones de la Copa Libertadores, los resultados que marcan la jornada y las claves de la definición en los torneos internacionales. Un resumen ágil, directo y con todo lo que necesitas saber.
Lorena Rodríguez probó todo para salir de la depresión: terapias, medicinas y hasta caminos espirituales. Pero cuando nada parecía funcionar, apareció una nueva posibilidad: implantar cuatro electrodos en su cerebro para ayudar a regularlo. En este episodio nos cuenta cómo fue esa cirugía y cómo es su vida desde entonces.
Seis años después de la misteriosa muerte del soldado Cristian Steven Reyes en Montenegro, Quindío, su familia aún busca respuestas. Hijos, hermanas y una viuda atrapada en el enigma de esa noche marcan el inicio de lo que nadie imaginó del asesinado del soldado Reyes, la investigación de Diego Guauque.
Tras revivir la noche en que murió el soldado Cristian Steven Reyes, la historia avanza hacia un terreno más oscuro. El llanto de sus hermanas contrasta con la extraña calma de su viuda, que pronto se rehízo su vida. La confesión de un sicario adolescente destapa una red de traiciones y secretos que empiezan a explicar por qué este crimen sacudió al municipio de Montenegro, Quindío.