Blu Radio  / Bumbox  / ¡Qué Locura! - T3. E6. El secreto está en la respiración: Alejandra Rangel
¡Qué Locura! - T3. E6. El secreto está en la respiración: Alejandra Rangel

Alejandra Rangel ha construido una exitosa carrera como gerente de finanzas en Colombia, pero detrás está la historia de una mujer que sobrevivió durante años a trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. En este capítulo hablamos con Alejandra sobre su vida al límite del colapso y cómo la respiración consciente se convirtió en la mejor herramienta para recuperarse.

