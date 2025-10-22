Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
¡Qué Locura! - T3. E6. El secreto está en la respiración: Alejandra Rangel
Alejandra Rangel ha construido una exitosa carrera como gerente de finanzas en Colombia, pero detrás está la historia de una mujer que sobrevivió durante años a trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. En este capítulo hablamos con Alejandra sobre su vida al límite del colapso y cómo la respiración consciente se convirtió en la mejor herramienta para recuperarse.
Durante más de diez años, Martín de Francisco creyó que la única forma de ser creativo era a través del alcohol y las drogas. Fue la etapa en la que ideó programas de televisión inolvidables y alcanzó la fama en todo el país, pero también en la que más perdido se sintió. En este episodio hablamos con él sobre esos años y sobre cómo el humor, el fútbol y sus hijos terminaron convirtiéndose en los pilares de su rehabilitación.
Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla en respaldo a Palestina. Las marchas, en su mayoría pacíficas, dejaron grafitis, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. En la capital, más de 3.000 manifestantes generaron afectaciones a la movilidad y TransMilenio. En Medellín y Bucaramanga, la tensión escaló hasta actos de vandalismo.
Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.