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Claves para mejorar la economía del hogar: Casa Blu del 4 de julio de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 4 de julio de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 4 de julio de 2026:

  • Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet, habló sobre ¿Cómo darle un mejor manejo a la economía del hogar?
  • Chechy Murillo, emprendedora social, líder colombiana y Mujer Cafam 2026, se refirió sobre Seminario de la Moda en Medellín.
  • La doctora María Camila Ospina, especialista en medicina estética avanzada, abordó sobre ¿Qué es el fenómeno "TikTok Face" y cuáles son sus riesgos?

Escuche el programa completo aquí:

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