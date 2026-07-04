Claves para mejorar la economía del hogar: Casa Blu del 4 de julio de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 4 de julio de 2026:



Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet , habló sobre ¿Cómo darle un mejor manejo a la economía del hogar?

, habló sobre ¿Cómo darle un mejor manejo a la economía del hogar? Chechy Murillo, emprendedora social, líder colombiana y Mujer Cafam 2026, se refirió sobre Seminario de la Moda en Medellín.

La doctora María Camila Ospina, especialista en medicina estética avanzada, abordó sobre ¿Qué es el fenómeno "TikTok Face" y cuáles son sus riesgos?

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