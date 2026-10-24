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Energía solar, alternativa para el fenómeno del Niño: Casa Blu del 24 de octubre de 2026

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 24 de octubre de 2026.

Casa BLU
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 24 de octubre de 2026:

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  • Homenaje a la Orquesta Guayacán: Se destacó el lanzamiento de su álbum 40 años después y el homenaje que la Alcaldía de Cali rinde a su trayectoria en el Barrio Obrero
  • Energía solar frente al fenómeno del Niño: Carlos Yépez explicó cómo los paneles solares y la autogeneración eléctrica pueden prevenir riesgos de racionamiento de energía en el país
  • Reconciliación y perdón familiar: La escritora Rayo Guzmán compartió pautas para reparar vínculos emocionales entre padres e hijos y comprender el verdadero sentido del perdón
  • Transformación de residuos agrícolas en agua limpia: La investigadora Ainoa Rubio Clemente presentó su proyecto galardonado por L'Oréal-UNESCO para convertir desechos de palma de aceite en biocarbón purificador

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