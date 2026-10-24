Energía solar, alternativa para el fenómeno del Niño: Casa Blu del 24 de octubre de 2026

Actualizado: 24 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 24 de octubre de 2026:
- Homenaje a la Orquesta Guayacán: Se destacó el lanzamiento de su álbum 40 años después y el homenaje que la Alcaldía de Cali rinde a su trayectoria en el Barrio Obrero
- Energía solar frente al fenómeno del Niño: Carlos Yépez explicó cómo los paneles solares y la autogeneración eléctrica pueden prevenir riesgos de racionamiento de energía en el país
- Reconciliación y perdón familiar: La escritora Rayo Guzmán compartió pautas para reparar vínculos emocionales entre padres e hijos y comprender el verdadero sentido del perdón
- Transformación de residuos agrícolas en agua limpia: La investigadora Ainoa Rubio Clemente presentó su proyecto galardonado por L'Oréal-UNESCO para convertir desechos de palma de aceite en biocarbón purificador
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