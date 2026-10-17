Perdió casi $1.000 millones con su negocio: estas son las lecciones que dejó la quiebra

Emprender implica asumir riesgos, pero mantener durante demasiado tiempo un negocio que no funciona también puede comprometer su patrimonio personal. Por eso, además de pensar en crecer, es igual de importante saber qué hacer cuando un emprendimiento no sale como se esperaba y reconocer cuándo insistir deja de ser una buena decisión financiera.

En entrevista con Casa Blu, la empresaria e influencer Nina Ovalle relató cómo una fábrica de alimentos que creó junto con otros tres socios terminó convirtiéndose en una de las experiencias económicas más difíciles de su vida. El negocio vendía empanadas y tuvo buenos resultados durante la pandemia, pero posteriormente comenzó a registrar pérdidas.

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Perdieron cerca de $1.000 millones

Ovalle contó que, cuando comenzaron los problemas financieros, decidió involucrarse directamente en la operación y consiguió llevar la empresa nuevamente a punto de equilibrio en aproximadamente seis meses. Sin embargo, fue entonces cuando concluyeron que el modelo de negocio no les permitiría alcanzar las metas que esperaban.

“Ese negocio no nos convenía. Era muy difícil lograr esa meta de ingresos que esperábamos como socios, con un negocio de empanadas, en un sector demasiado saturado, demasiado competido, en el que teníamos que volver a reinvertir prácticamente lo mismo que invertimos al principio y dijimos: ‘Esto no va para ningún lado’”, afirmó.



Para ese momento, aseguró, el grupo ya había perdido una inversión cercana a $1.000 millones, además de varios años de trabajo. Esa experiencia la llevó posteriormente a desarrollar lo que denomina su método “Antiquiebra”.

Finanzas públicas. Foto: imagen de archivo, Magnific.

Método 'Antiquiebra': separar el corazón de los números

Una de las primeras recomendaciones de Ovalle para quien enfrenta dificultades en su empresa es analizarla sin dejar que el apego emocional al proyecto impida reconocer los problemas financieros.

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“Bueno, yo creo que lo primero es separar la emoción o el corazón de la realidad y eso es algo que le cuesta demasiado al emprendedor colombiano. Somos tan berracos en Colombia que creemos que podemos ir a la luna fácilmente a pie, así de sencillo. Y hay que romper primero ese paradigma”, dijo.

Después de ese diagnóstico, planteó revisar qué gastos y costos pueden reducirse sin afectar el servicio y renegociar obligaciones con proveedores cuando falta flujo de caja. Una adecuada gestión del flujo de caja puede ser determinante para la supervivencia de una empresa.

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¿Cuándo puede ser mejor cerrar?

Para la empresaria, además de reducir gastos y renegociar deudas, se debe preguntar si existe una posibilidad realista de recuperar los ingresos que faltan para que el negocio deje de operar con pérdidas.

“Y ahí va saldando deudas hasta que tú encuentres la forma de encontrar esos ingresos faltantes que te hacen, que te van a completar para no estar en pérdida. Si tú no logras eso en el corto plazo, te toca cerrar y tomar decisiones difíciles”, señaló.

Ovalle agregó que prolongar una operación inviable puede terminar empeorando el problema. Ante esto afirmó que "es mejor cerrar que seguir incrementando la deuda, porque después ya la montaña se vuelve demasiado grande y ya es demasiado difícil echar para atrás, incluso echar para adelante porque te descapitalizas”, afirmó.

Así puede rescatar su plata si negocio se le cayó Freepik

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Revisar el negocio antes de invertir más

La experiencia llevó a Ovalle a insistir en que los empresarios deberían revisar con mayor detalle costos, ingresos, flujo de caja y viabilidad financiera antes de comprometer nuevamente capital en un proyecto que atraviesa dificultades.

Según contó, actualmente utiliza un diagnóstico con emprendedores para identificar qué está llevando a tomar malas decisiones y, a partir de allí, determinar si existe margen para ajustar el negocio o si es necesario tomar una decisión más drástica.

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El mensaje central, sostuvo, es no postergar indefinidamente esa evaluación cuando las pérdidas ya están aumentando. Para Ovalle, reconocer a tiempo que un modelo no está funcionando puede ser tan importante como saber cuándo insistir en él.

Escuche la entrevista completa aquí: