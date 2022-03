¿Cómo consultar si tiene multas de tránsito en Bogotá?

Es importante que constantemente los conductores consulten si tienen multas y deudas de infracciones de tránsito, además de mantener los datos actualizados en el RUNT.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, en enero del 2022 se identificó que cerca de 18.000 personas no tenían sus datos actualizados. Al no estar al día con los datos, esto impide que le llegue la notificación de la imposición de comparendos, que de no ser pagados, pueden resultar en órdenes de embargo de cuentas bancarias y otros bienes.

¿Dónde se pueden consultar si tiene multas de tránsito?

A través de los medios digitales, los conductores y propietarios de vehículos pueden consultar si han recibido una multa de tránsito.

Aunque la mayoría de las infracciones se pueden consultar en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, las personas que se encuentren en Bogotá pueden consultarlo a través de este link: https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php

¿Dónde se pueden pagar las multas de tránsito?

De acuerdo con el portal digital de la Alcaldía de Bogotá, puede cancelar la cifra de la multa haciendo uso de los medios autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad, estos son:

Pago en línea a través del PSE ingresando a la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad.

de la Secretaría Distrital de Movilidad. Centro de Servicios de Movilidad. Calle 13 N° 37 35. El horario de atención va de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 7:00 p.m. Sábados 08:00 a.m. 1:00 p.m.

Oficinas Banco Caja Social a nivel Nacional.

a nivel Nacional. Corresponsales bancarios Red Banco Amigo a nivel nacional.

Oficinas Banco de Occidente a nivel Nacional.

Corresponsal Bancario Grupo Éxito.

Tenga en cuenta que usted puede obtener descuentos del 50 por ciento y el 25 por ciento en el valor de la multa si realiza un curso sobre normas de tránsito.