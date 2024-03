Dignidad primero que amor: consejos para saber irse de una relación

Hay un error mundial en el uso de la palabra “dignidad” que es muy usada a la ligera, según Sergio Molina, investigador y PhD en filosofía, que, en diálogo con En Blu Jeans, asegura que esta en realidad está relacionada al amor propio y se pierde cuando se permite que los demás irrespete ese espacio personal.

Muchos casos suelen suceder en pareja, expone de ejemplo el experto, pues muchas personas permiten que dañen ese amor propio por el concepto de la armonía de pareja y allí se pierde esa dignidad, pero en realidad es importante manejarle para evitar un daño.

“La justicia se centra y fundamenta en la dignidad de una persona. Pero tengo que entrar a deliberar qué tipo de lesión estoy teniendo, o qué tipo de lesión estoy cometiendo contra otro. La dignidad se puede conferir y puedo decir: ‘Me siento tan vulnerado, que decido irme’ (…) También hay una forma y una postura de decir me voy sin necesidad de un enfado o reproche”, dijo.

Dignidad antes que amor

“El juntos para siempre” ha generado muchos daños en miles de personas en el mundo por intentar mantener una relación. Molina dice que esto depende de un análisis de determinar si al dejar ese “amor” se encontrará una verdadera tranquilidad y es bueno encontrar esa dignidad en un estado neutral.

“En cuanto al amor, un barco no se hunde dos veces. La primera vez usted toma una experiencia, usted da una segunda oportunidad para que vuelva ocurrir la situación, atención, hay conductas en la relación y las personas tienen unas conductas que lo volverán a llevar a lo mismo (…) Es el tema del amor meloso. Cuando no me enamoró, sino cuando renunció a todas mis pretensiones, cuando me pierdo de vista y le entregó al otro toda la atención y me focalizó en la relación, pues mi pierdo de vista y pueden hacer conmigo lo que quieran. Entregan esa dignidad, se ponen de alfombra y los pisotean”, añadió.

Escuche todos los consejos del experto: