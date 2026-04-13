¿El 17 de abril será festivo en Colombia? Esto debe saber de este día cívico

Mediante el Decreto 500 de 2024, el Gobierno nacional instauró el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza que estableció que el tercer viernes de abril (cada año) tendrá carácter institucional, que modificará el día laboral de miles de personas; sin embargo, solo del sector público.

En ese orden de ideas, este 17 de abril de 2026 será un día laboral normal en Colombia y solamente el día cívico aplicará para funcionarios públicos, que tampoco abarca a todo el sector, sino a grupos específicos.



¿Quiénes no trabajan el día cívico del 17 de abril?

De acuerdo con el decreto del Gobierno, en esta fecha no trabajan y podrán cerrar sus actividades, además de que se pausan procesos oficiales y diligencias estatales, esto en las siguientes entidades:



Ministerios.

Departamentos administrativos.

Superintendencias.

Institutos y agencias nacionales.

Sin embargo, si alcaldías, gobernaciones, universidades y colegios públicos podrían acogerse a la medida si así lo quisieran, pero ninguna de estas entidades se encuentran obligadas a hacerlo, por ende, las instituciones, centros comerciales y empresas seguir su jornada laboral con normalidad este viernes.

Calendario 2026 en Colombia // Foto: creada con ImageFX

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El próximo día feriado en el país será el viernes, 1 de mayo. Esta fecha corresponde al Día del Trabajo y se llevará a cabo un puente festivo que finalizará el domingo 3. En este sí aplican todas las empresas e instituciones en todo el país, por ende, se recomienda planificar todo tipo de tramites y actividades teniendo en cuenta esto.



Estos son los festivos pendientes en Colombia este 2026

Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús

Ascensión de Jesús Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Lunes 20 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen Lunes 12 de octubre: Día de la Raza

Día de la Raza Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos

Todos los Santos Lunes 16 de noviembre : Independencia de Cartagena

: Independencia de Cartagena Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre: Navidad