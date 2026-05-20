El dato que pocos conocen que está relacionado con el aseo y el nivel de los trabajadores

Poco se piensa en el aseo de oficinas. Lo que antes se consideraba un gasto operativo menor, hoy empieza a verse como un elemento directamente relacionado con la productividad y el rendimiento de los trabajadores.

Ese es precisamente el dato que pocos conocen. De acuerdo con un estudio de The Association for Cleaning & Facility Solutions, una oficina limpia puede aumentar la productividad de los empleados en más de un 5 %. Aunque el porcentaje parezca pequeño, en compañías con nóminas altas esto puede representar decenas de miles de dólares recuperados al año gracias a una mejora en las horas efectivas de trabajo.

La relación entre limpieza y desempeño laboral también quedó evidenciada en una investigación de la Universidad de Florida, que concluyó que en espacios desordenados o sucios la tasa de error en tareas administrativas puede incrementarse hasta en un 10 %. Según el análisis, factores como las distracciones, la fatiga visual y la pérdida de concentración afectan directamente la capacidad de los empleados para desempeñar sus funciones.

En medio de este panorama, muchas empresas colombianas enfrentan un nuevo reto: sostener personal interno exclusivamente dedicado al aseo resulta cada vez más costoso. Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, explicó que el incremento de los costos laborales y las obligaciones derivadas de la contratación formal han impulsado a las organizaciones a buscar alternativas más flexibles para cubrir estas labores.



Una de las opciones que gana terreno es la contratación de servicios de limpieza por días mediante plataformas especializadas. Según Ortega, este modelo permite a las compañías contratar personal únicamente cuando lo necesitan, reduciendo cargas administrativas y manteniendo continuidad en el servicio.

Expertos aseguran que los espacios limpios también influyen en otros indicadores empresariales. Un ambiente organizado ayuda a disminuir el ausentismo laboral, reduce errores administrativos, mejora la satisfacción de los empleados y fortalece la percepción de bienestar dentro de las compañías. Incluso, la imagen que proyecta una oficina limpia puede impactar positivamente la experiencia de clientes y visitantes.

En un entorno empresarial cada vez más exigente, las compañías buscan fórmulas que les permitan equilibrar costos, eficiencia y bienestar laboral.