Esto dicen los expertos sobre el daño que generan los imanes en las neveras

Decorar la nevera con imanes es una práctica habitual en muchos hogares. En las puertas de este electrodoméstico se suelen poner recuerdos de viajes o regalos de familiares que visitaron algún país diferente. Sin embargo, últimamente ha surgido la creencia de que estos imanes podrían ser perjudiciales para el funcionamiento del electrodoméstico.

El mito de que los imanes pueden dañar la nevera probablemente surgió de la idea de que los campos magnéticos interfieren con el funcionamiento de dispositivos eléctricos. Si bien es cierto que los imanes muy potentes pueden alterar el rendimiento de algunos equipos electrónicos sensibles, la mayoría de los imanes decorativos no tienen la potencia necesaria para afectar una nevera.

¿Qué dicen los expertos sobre los imanes en la nevera?

Los especialistas en electrodomésticos aseguran que los imanes pequeños que se usan para adornar la superficie de la nevera no causan ningún daño significativo. Los componentes clave de una nevera, como el compresor y el sistema de enfriamiento, no son afectados por los campos magnéticos débiles que estos imanes generan.

>>> Lea también: ¿Cómo eliminar malos olores en la nevera? Siga estos seis sencillos trucos

Publicidad

El medio de tecnología Xataka contactó a técnicos de LG, quienes desmintieron rápidamente la creencia de que los imanes decorativos afecten el consumo de energía o el funcionamiento de sus neveras.

El único problema que podrían dar los imanes colocados en nuestros frigoríficos es que manchen o arañen la puerta. Los incrementos de consumo se producen: al abrir la puerta, si la temperatura exterior sube (por ejemplo, en verano) o si metemos alimentos calientes, entre otras casuísticas Explicó LG.

Por su parte, Bosch también le dio a ese medio una perspectiva similar, destacando que colocar muchos imanes en la puerta puede afectar las bisagras, pero no debido al campo magnético, sino al peso adicional.

Si utiliza sólo unos pocos imanes en la puerta del refrigerador, no se espera que el dispositivo funcione mal; pueden producirse arañazos en la superficie. Si se colocan tantos imanes en la puerta del frigorífico que el peso de la puerta aumenta enormemente, se puede acortar la vida útil de las bisagras de la puerta Agregó Bosch

Publicidad

Nevera con alimentos Foto: Bing Image Creator

Y Endesa también aclaró que los imanes decorativos no incrementan el consumo eléctrico de la nevera.

Todo en este mito es falso, incluyendo los estudios científicos que se citan y la posibilidad de que estos mismos imanes sean perjudiciales para la comida que guardas en el frigo. La realidad es que los campos magnéticos de estos imanes son tan insignificantes que ni siquiera atraviesan la puerta de la nevera Explicó Endesa hace unos años.

Entonces, el riesgo más tangible de usar imanes en la nevera está relacionado con la pintura o el revestimiento exterior del electrodoméstico. Con el tiempo, los imanes pueden dejar marcas o rasguños si no se colocan correctamente o si se mueven constantemente. No obstante, esto no afecta el rendimiento interno del aparato.