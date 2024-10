Lo que no debe hacer si se queda atrapado en un ascensor; pondría en peligro su vida

Aunque no es algo habitual, siempre existe la posibilidad de que alguien se quede atrapado en un ascensor y se escuchan historias de personas que tuvieron que esperar hasta horas para poder ser liberados por parte de las personas de mantenimiento del sitio.

Según cifras del CTC (centro técnico de capacitación) de Schindler Colombia, empresa de ascensores, se estima que el 80 % de ascensores en el país cuentan con más de 25 años de antigüedad y si cuenta con un excelente cuidado podrían ser hasta más seguros que un avión en movimiento.

El transporte vertical es un sistema complejo que requiere de un mantenimiento riguroso para asegurar su óptimo funcionamiento y la seguridad de los usuarios. Sin embargo, existe un amplio desconocimiento sobre las normas y procedimientos adecuados para su operación.

Lo que no debe hacer si se queda atrapado en uno

Si bien no es habitual, la posibilidad siempre se encuentra vigente. Pero muchos toman malas decisiones a la hora de vivir una situación así y, según CTC, un error en especial que podría en poner en riesgo la vida seria intentar salir por el techo del ascensor, que muchas personas lo ven posibles por películas, pero esto solo es un mito.

“Hace mucho tiempo esta opción no es viable, debido a los accidentes que ocurrían cuando la gente trataba de salir de ese modo. Ahora, es imposible abrir la puerta o escotilla ubicada en la parte superior de la cabina Incluso, la mayoría de los equipos ya no cuentan con esa salida. Si el ascensor frena o se detiene, mantenga la calma y espere a que el técnico llegue al lugar o el problema se solucione de manera remota. La cabina es segura y no se va a quedar sin aire”, dijeron.

Esto sí debe hacer si se queda atrapado en uno



Mantener la calma.

Oprimir el botón de emergencia.

Esperar hasta que llegue el equipo de emergencia.

Respire hondo.