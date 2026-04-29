Los errores al usar la nevera que dañan sus alimentos y afectan su calidad sin notarlo

En Colombia, abrir la nevera varias veces al día es parte de la rutina. Lo que pocos consideran es que ese electrodoméstico, clave en la conservación de alimentos, también puede convertirse en un enemigo silencioso si no se usa correctamente.

Desde cambios en el sabor hasta la pérdida de nutrientes, hay prácticas cotidianas que están afectando la calidad de lo que consume sin que usted lo perciba.

De acuerdo con cifras de la ANDI, los hogares del país destinan más de 240 billones de pesos al año en comida, lo que hace aún más relevante aprender a conservar bien los alimentos. Aunque el frío ayuda a prolongar su vida útil, no todos reaccionan igual dentro del refrigerador.

Frutas y verduras. Foto: Freepik

Verduras que cambian más de lo que parece en la nevera

Uno de los casos más comunes es el de la papa. Guardarla en la nevera puede alterar su composición interna, ya que el almidón se transforma en azúcares simples cuando se expone a temperaturas muy bajas. Esto no solo modifica su sabor, haciéndola más dulce, sino también su comportamiento al cocinarla.



Por otro lado, la yuca tiene un problema distinto. Este alimento comienza a deteriorarse rápidamente después de ser cosechado, en un periodo de entre 24 y 48 horas. Aunque el frío puede retrasar el proceso, no logra detenerlo completamente, por lo que almacenarla en la nevera no garantiza su conservación por mucho tiempo.

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En cuanto a las hojas verdes como la espinaca y la lechuga, sí se benefician de la refrigeración. Sin embargo, con el paso de los días pueden perder vitaminas esenciales, especialmente si se almacenan por periodos prolongados.



Frutas tropicales: el error más común en los hogares

Muchas personas creen que todas las frutas deben ir a la nevera, pero esto no siempre es cierto. Frutas como el tomate, el banano y el plátano pueden sufrir daños por frío si se refrigeran antes de madurar o a temperaturas muy bajas.

Esto puede provocar:



Pérdida de aroma natural

Cambios en la textura

Disminución del sabor

Reducción de nutrientes como la vitamina C

“La nevera es una herramienta fundamental, pero no detiene el paso del tiempo. Los alimentos siguen siendo tejidos vivos que cambian incluso en refrigeración”, explicó Diana Sandoval, magíster en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán.



Otros alimentos que está guardando mal sin saberlo

No solo las frutas y verduras se ven afectadas. Hay productos de consumo diario que también cambian en la nevera:



Pan: se endurece más rápido debido a la retrogradación del almidón

se endurece más rápido debido a la retrogradación del almidón Chocolate: puede presentar manchas blancas y cambios en su textura

puede presentar manchas blancas y cambios en su textura Alimentos almacenados por mucho tiempo: pierden progresivamente antioxidantes y vitaminas

Aunque estos cambios no siempre representan un riesgo para la salud, sí afectan la calidad del producto y la experiencia al consumirlo.

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“Más que evitar la refrigeración, la recomendación es consumir los alimentos lo más frescos posible y no prolongar su almacenamiento innecesariamente”, señaló Sandoval.

Expertos coinciden en que la nevera no detiene por completo el deterioro de los alimentos. Estos siguen siendo tejidos vivos que cambian con el tiempo, incluso en condiciones de refrigeración.

Por eso, más allá de evitar su uso, la recomendación es hacer un uso inteligente: comprar en cantidades adecuadas, evitar almacenar alimentos por semanas y priorizar el consumo fresco.