Productos del D1 que son obligatorios para vacaciones y cuestan menos de 10.000 pesos

Los productos extraordinarios de D1 hace referencia a una categoría interna de la compañía llamada “extraordinarios” la cual agrupa productos que habitualmente no hacen parte del portafolio, comúnmente llamados de temporada o in & out y que suelen incluir, sin limitarse: productos de decoración, utensilios de cocina y baño y accesorios, tecnología y electrodomésticos entre otros.

Acercándose las vacaciones de mitad de años, esta cadena de tiendas de bajo costo, tiene varios productos a muy buen precio, algunos por menos de 10.000 pesos.

Desde chanclas, cestas de almacenamiento, gorras, sabanas y hasta almohadas de viajes, hacen parte de este catálogo especial que consigue solo en el D1 en compras online.



Son 700.000 unidades repartidas en distintas tiendas a nivel nacional y en stock de página web. La reducción del precio de los productos puede variar en cada artículo desde el 20% hasta el 80% según se indique en la etiqueta de precio.