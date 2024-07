¿Qué es el gymtimidation? Así puede perderle el miedo al gimnasio

El miedo a ir al gimnasio es una realidad para muchas personas, especialmente mujeres. Según un estudio de Adidas, dos de cada tres personas se sienten intimidadas al ir a un gimnasio, y el 67% de las mujeres tiene miedo de ir al gimnasio, mientras que un 25% se sienten intimidadas.

Este fenómeno, conocido como "gymtimidation", se debe a la presión de cumplir con ciertos ideales estéticos, el acoso por parte de otros miembros en el gimnasio y la falta de orientación adecuada. Sin embargo, algunos gimnasios están adoptando medidas para crear entornos más inclusivos y seguros.

¿Cómo combatir el gymtimidation?

Busque un gimnasio que se enfoque en la seguridad y el respeto del usuario.

Opte por entrenamientos semipersonalizados para una experiencia más cómoda.

para una experiencia más cómoda. Asegúrese de que el personal esté capacitado para abordar el tema de la intimidación.

para abordar el tema de la intimidación. Participe en eventos que promuevan la creación de una comunidad de amigos y compañeros de entrenamiento.

“El propósito de los gimnasios no puede seguir siendo simplemente que las personas paguen y no asistan. Mientras persista este enfoque, nunca se mejorará la atención al usuario. El ejercicio debe ser una actividad diaria, por lo que si no te sientes cómoda en el lugar que visitas o si tienes una mala experiencia sin ver mejoras, es probable que no vuelvas. Además, la capacitación del personal debe abordar específicamente este tema para corregir conductas. Es una cuestión de establecer una cultura sana y clara”, puntualizó Natasha Valencia, gerente de nuevos productos de Action Black.

Precisamente, según Valencia, Action Black, ha implementado varias estrategias para combatir la gymtimidation, como entrenamientos semipersonalizados, reglas claras de convivencia y una "Cultura Black" que promueve el respeto y el apoyo mutuo. La seguridad de los miembros es una prioridad, y cualquier forma de intimidación o acoso es severamente penalizada.