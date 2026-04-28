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Blu Radio  / Cotidiano  / ¿Qué es el pan de masa madre, la tendencia que ha crecido en Colombia?

¿Qué es el pan de masa madre, la tendencia que ha crecido en Colombia?

De acuerdo con expertos, este tipo de alimento también es más fácil de digerir e, incluso, es óptimo para aquellas personas que son alérgicas al gluten.

Pan de masa madre
Pan de masa madre
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

El pan de masa madre, que se vuelto tendencia en el país, es un tipo de pan elaborado mediante un proceso de fermentación natural, en el que se utilizan levaduras y bacterias presentes de forma espontánea en una mezcla de harina y agua.

A diferencia del pan industrial tradicional, este método requiere más tiempo y conocimiento panadero, lo que le aporta características como mejor sabor, textura y una percepción de mayor naturalidad. En los últimos años, esta técnica ancestral ha ganado terreno en Colombia, impulsada por consumidores que buscan alimentos más alineados con el bienestar.

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De acuerdo con expertos, este tipo de alimento también es más fácil de digerir e, incluso, es óptimo para aquellas personas que son alérgicas al gluten.

Productos de panadería
Productos de panadería.
Foto: Unsplash

En ese contexto, Bimbo anunció el lanzamiento de Artesano con masa madre, una nueva receta que incorpora estos procesos tradicionales a su portafolio. La innovación, desarrollada en Colombia, busca expandirse a otros países de la región como Ecuador, Chile y Argentina.

Según explicó Natalia Carrillo, gerente de la categoría de panes de la compañía, la llegada del pan con masa madre es una evolución que responde a una demanda creciente por recetas más transparentes y procesos más naturales.

¿Colombianos comen mucho pan?

De acuerdo con datos de Kantar, cerca del 66 % de los hogares consume pan semanalmente, principalmente en el desayuno y la cena. Sin embargo, las preferencias están cambiando hacia opciones que priorizan ingredientes reconocibles y métodos de elaboración más artesanales, lo que ha impulsado el auge de la masa madre.

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