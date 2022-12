A James no se le olvidó jugar fútbol; sigue siendo un gran jugador: Kaká

Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Kaká’, en diálogo con El Espectador aseguró que James Rodríguez sigue siendo un “grandísimo jugador” porque “no se le olvidó jugar fútbol”.



El brasileño precisó, además, que el cucuteño va a encontrar su mejor forma tanto en el Bayern Múnich como en la Selección Colombia.



“Esto es claro: a James no se le olvidó cómo se juega al fútbol. Él sigue siendo un grandísimo jugador y va a encontrar su mejor forma en su nuevo equipo y seguro que va a seguir jugando bien en la selección”, señaló Kaká al diario colombiano.



El ganador del Balón de Oro en el año 2007 habló también de su salida del Real Madrid y la comparó con la situación que vivió James en el cuadro español.



“El Real Madrid es un club en el que todo va al extremo, tanto para el lado bueno como para el lado malo, entonces uno tiene que adaptarse a la forma como se viven las diferentes situaciones con la prensa o la afición. Para un jugador vivir la experiencia de estar en el Madrid es muy buena, porque crece muchísimo”, sentenció.



“Lo que nos pasó a James y a mí le puede pasar a cualquier jugador. No solo en el Real Madrid. Uno hace cambios que se imagina que van a salir de una manera y por muchas situaciones no salen como a uno le gustaría”, puntualizó.



Asimismo, Kaká, quien disputó un Mundial y dos Copas Confederaciones con su selección, dijo que confía en que Neymar, compatriota suyo, gane un Balón de Oro después de la era Cristiano-Messi.



“El fútbol no es una ciencia exacta, entonces es difícil decir qué va a pasar en el futuro, pero diría que el próximo Balón de Oro, después de la era de Cristiano y Messi, será Neymar”, aseveró.



