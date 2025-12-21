Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

La Caribeña Día continúa destacándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano.

Su historia, respaldada por años de trayectoria y una relación sólida con los apostadores de la región, la ha convertido en una cita diaria para miles de personas que confían en su transparencia y en la posibilidad de obtener un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados de la Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Su puntualidad y la claridad del procedimiento han sido fundamentales para consolidarla como uno de los juegos de chance más confiables y reconocidos de la región Caribe.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los mayores atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes gustos y niveles de experiencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su tradición, la emoción que genera cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada resultado renueva la ilusión de miles de jugadores que participan con la esperanza de que la suerte esté de su lado.