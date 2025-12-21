Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a una trayectoria que le ha permitido ganarse la confianza de miles de jugadores.
Su mecánica sencilla, la variedad de modalidades y la expectativa que genera cada tarde lo han convertido en una cita habitual para quienes siguen de cerca sus resultados con la ilusión de un golpe de suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
El Chontico Día se destaca por su bajo costo de participación, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Esto lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.
El proceso para cobrar un premio es claro y se realiza en puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica fácil de entender, el Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.