Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a una trayectoria que le ha permitido ganarse la confianza de miles de jugadores.

Su mecánica sencilla, la variedad de modalidades y la expectativa que genera cada tarde lo han convertido en una cita habitual para quienes siguen de cerca sus resultados con la ilusión de un golpe de suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 21 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El Chontico Día se destaca por su bajo costo de participación, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Esto lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para cobrar un premio es claro y se realiza en puntos de pago autorizados. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con reglas claras y una dinámica fácil de entender, el Chontico Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte esté de su lado en el próximo resultado.