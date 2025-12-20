Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca.

Su larga trayectoria, la facilidad para participar y la diversidad de modalidades de apuesta lo han convertido en una cita diaria para miles de personas que, cada tarde, siguen de cerca sus resultados con la esperanza de un golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 20 de diciembre de 2025 es el 7458 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7458

Dos últimas cifras: 58

Tres últimas cifras: 458

La quinta: 9

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

acertar exactamente las dos cifras finales. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día es un proceso sencillo que se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con antigüedad no mayor a 30 días.

Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.