Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca.
Su larga trayectoria, la facilidad para participar y la diversidad de modalidades de apuesta lo han convertido en una cita diaria para miles de personas que, cada tarde, siguen de cerca sus resultados con la esperanza de un golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 20 de diciembre de 2025 es el 7458 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera ocasional. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar:
Esta variedad permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para diferentes presupuestos, sin necesidad de grandes inversiones.
El cobro de premios del Chontico Día es un proceso sencillo que se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de entender, el Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, reuniendo cada tarde a miles de personas que esperan que la suerte los acompañe en el próximo resultado.