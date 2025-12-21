Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a una trayectoria que ha fortalecido la confianza de los jugadores y mantiene viva la expectativa en cada jornada.

Su carácter constante y la emoción que genera cada tarde hacen que miles de personas en distintas regiones del país estén pendientes de sus resultados. Vea el sorteo en vivo aquí:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. La puntualidad en su horario y la claridad del procedimiento lo han convertido en un referente de las tardes, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece una amplia variedad de modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes perfiles de jugadores, desde quienes se inician en el juego hasta apostadores habituales. Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

acertar únicamente el último dígito del resultado. Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta diversidad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar al Sinuano Día es fácil y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza el carácter popular del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El cobro de premios se realiza en puntos de pago autorizados. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Con el paso del tiempo, el Sinuano Día se ha consolidado como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que despierta cada tarde lo mantienen como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.