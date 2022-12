A joven perdido en TransMilenio lo habrían drogado con escopolamina

a Blu Radio los momentos de angustia que vivió. (Lea también: Joven desaparecido en Transmilenio fue encontrado en Melgar )

Quintanilla asegura que no recuerda nada desde que el pasado miércoles abordó un articulado en la estación del Transmilenio de Alcalá, al norte de Bogotá, hasta que las autoridades lo encontraron deambulando en Melgar, Tolima.

"Llego a Alcalá, está muy llena la estación, espero que el servicio de TransMilenio, me subo y el bus está lleno y me comienza a dar mucho sueño, y ya es cuando comienzo a perder como el sentido. No me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo es cuando empiezo a morarme los pies que ya los tengo bastante ampollados y comienzo a caminar y ya me doy cuenta que por el sitio, estoy en Melgar”, indicó Quintanilla.

El ingeniero industrial cuenta también que cuando recobró el conocimiento en Melgar, le faltaba una Tablet, su celular, un saco, sus medias y su ropa interior. “Hay un dictamen que dice que yo fui escopolaminado”.

El joven de 23 años que desapareció el pasado miércoles a las 8 de la mañana fue encontrado por funcionarios de la Policía el pasado viernes, desorientado por las calles de Melgar.