A veces me siento más protegido por los argentinos que por los colombianos: Arboleda

Mauricio Arboleda, una de las grandes figuras de Banfield pese a la derrota ante River Plate el último fin de semana, estuvo en Blog Deportivo hablando de la confianza que ha recuperado, que lo ha llevado a ser una ficha clave en el equipo dirigido por Julio César Falcioni.

“Creo que es importante tener respaldo y más de personas como Julio, me pone muy contento”, señaló.

Publicidad

El guardameta colombiano se refirió al difícil momento que atravesó en 2019 luego de que perdiera la titular en su equipo y tras los errores que cometió en un juego amistoso con la Selección Colombia.

“Siempre trabajé en silencio, nunca lo he dejado de hacer, trate de hacer lo mío estoy acá gracias a mi trabajo y mi talento, nadie me regaló nada”, sostuvo.

Manifestó que a veces se siente más protegido por los argentinos que por los colombianos, ya que considera que las críticas fueron exageradas tras el amistoso ante Corea en el que se equivocó.

“Empecé hacer mis cosas acá, trabajar humildemente, llegó la oportunidad y fue crucificado porque cuando uno se equivoca pasan estas cosas, pero tal vez más de la cuenta”, recordó.

Publicidad

Arboleda, sin embargo, espera una revancha en la Selección. “No estaba jugando, ahora estoy jugando y siento, presiento, me tengo fe de que me ven, todo se hace más fácil. Nunca he perdido la esperanza de volver a la Selección. Estoy mentalizado día a día para volver”.

Publicidad