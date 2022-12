¡Adiós a una leyenda del Atleti! El último día de Filipe Luis con el ‘colchonero’

Este domingo se llevó a cabo el acto de adiós de Filipe Luis al club en el Wanda Metropolitano, tras jugar en 333 partidos repartidos en ocho temporadas. A su salida no reveló nada acerca de su próximo destino.

Filipe Luis, que se despidió este domingo del Atlético de Madrid, con el que terminó contrato el pasado 30 de junio, admitió que tiene "conversaciones avanzadas" con el Flamengo y "en los próximos días" tomará "una decisión" al respecto, aunque remarcó que no ha firmado "con nadie".

🎥 @FilipeLuis se despidió en el Wanda @Metropolitano en un emotivo acto: “Soy un privilegiado por poder haber vivido la mejor etapa del Atleti"

🔴⚪🔴 ¡Esta siempre será tu casa, Fili!#GraciasFilipe #AúpaAtleti pic.twitter.com/jsqJ2ZRUNd — Atlético de Madrid (@Atleti) July 21, 2019

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, destacó este domingo el "enorme esfuerzo y compromiso" de Filipe Luis, dijo que es una "leyenda" del club rojiblanco, expresó que el lateral "siempre" llevará al equipo "en el corazón" y bromeó con que tiene pendiente conocer al actor y director Clint Eastwood.

"Estamos aquí para despedir a uno de los nuestros, nuestro querido y admirado Filipe Luis", comenzó el dirigente su discurso. "Gracias por tu enorme esfuerzo y compromiso. Eres una leyenda del Atlético de Madrid. Con el número 3 a la espalda has jugado 333 partidos oficiales, siendo el dueño de esa banda", añadió.

"Has ganado estos siete magníficos títulos. Me dicen que el que más ilusión te hizo fue la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Sabemos que siempre llevarás el Atlético de Madrid en el corazón y que verás cada partido nuestro con la misma pasión que nuestros seguidores. Te echaremos de menos. Esta siempre será tu casa. Gracias en nombre de la afición y del club", agregó Cerezo.

Después bromeó con lo "único" que le "queda pendiente" a Filipe Luis con Cerezo, que es también productor cinematográfico: "Siempre te prometí, y no te lo he podido dar, un encuentro con Clint Eastwood. Espero que algún día, en un día no muy lejano, Clint Eastwood pueda saludar a Filipe Luis, que lo hará con mucho gusto e ilusión".

