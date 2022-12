Ajax, ¿el próximo destino de Juan Fernando Quintero?

Juan Fernando Quintero se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos referentes en el mundo . Sus presentaciones en River Plate han dado mucho de qué hablar, positivamente, pues ha sido determinante en los partidos importantes del ‘millonario’ y fundamental en los esquemas de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, después de la lesión que tuvo en los ligamentos de su rodilla izquierda hace 10 meses, el colombiano no ha encontrado un espacio en la titular del ‘Muñeco’ y desde su recuperación, la mayoría de las veces entra en los remates de los partidos.

Publicidad

En diálogo con la prensa argentina, el ‘10’ dejó ver su inconformidad y las ganas que tiene de ser titular, nombrando la oferta que tuvo del Ajax, que, si llega, podría hacerlo salir de River si la situación no mejora.

“Uno siempre quiere jugar más, pero se sabe que la realidad es otra y hay que asumirla (…) Entreno, quiero jugar y el entrenador lo sabe porque ve el día a día. Además, físicamente me siento bien; cumplí los tiempos de la lesión y no he perdido masa”, expresó Quintero.

Vea aquí: ‘Muñeco’ Gallardo, DT de River, operado con éxito en Buenos Aíres

Publicidad

“Soy un privilegiado de estar en esta liga y sobre todo en River. Del interés del Ajax, sabe la gente del club y el entrenador y aunque estoy feliz acá, el día que me toque salir vamos a hablar”, añadió.

Las declaraciones de ‘Juanfer’ causaron repercusión en el mundo ‘millonario’. Según TNT Sports, a las directivas no les gustó que el colombiano expresara eso. Además, negaron la oferta del Ajax, teniendo como única “negociación” sobre la mesa la del Genoa.

Publicidad

#CNNDeportes 📻 | Juanfer Quintero 🇨🇴 en rueda de prensa 👇



🗣 "Uno siempre quiere jugar más, cuando entré lo hice bien"

🗣 "Va a ser una Copa 🏆 América muy especial" 🇦🇷🇨🇴

🗣 "La gente del club sabe el interés del Ajax 🇳🇱" pic.twitter.com/V3SzeA4K7c — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) February 11, 2020