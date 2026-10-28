Álvaro Bolívar, el colombiano que correrá el Mundial de Tokio: único latinoamericano en su categoría

A los 71 años, Álvaro Bolívar tiene un sueño que espera cumplir al otro lado del mundo: correr en Tokio, representar a Colombia y luchar por una medalla en el Campeonato Mundial de Atletismo por Grupos de Edad. Su clasificación llegó después de participar en la Maratón Medellín, y completarla con un tiempo de 3:20:40, pero ahora enfrenta un reto que va más allá de las pistas: reunir el dinero necesario para viajar a Japón.

El atleta colombiano necesita al menos 25 millones de pesos para hacer realidad este objetivo. Como es pensionado, asumir por su cuenta los gastos de un viaje internacional está fuera de sus posibilidades económicas. Por eso, emprendió una campaña para recaudar fondos con la ayuda de un equipo de mujeres que trabaja para acercarlo a la competencia.

Publicidad

Álvaro Bolívar comenzó a correr a los 50 años

La historia de Bolívar en el running comenzó de una manera inesperada. El 31 de diciembre de 2004, durante una reunión familiar y a pocos días de cumplir 50 años, uno de sus cuñados propuso que participaran en la Maratón de Bogotá. La idea surgió casi como una broma de Año Nuevo, pero terminó cambiando su vida.



“Todos dijimos que sí, porque estábamos estrenando año. Y así empezó todo”, recordó en entrevista con Blu Radio. Hasta entonces practicaba tenis, un deporte que terminó dejando para dedicarse al atletismo y descubrir una pasión que, más de dos décadas después, lo tiene a las puertas de una competencia mundial.

Sus primeros pasos como corredor estuvieron lejos de la preparación que sigue actualmente. Bolívar reconoció que durante mucho tiempo salía a trotar sin conocer los métodos de entrenamiento ni la importancia de planificar sus sesiones. Con los años comprendió que la constancia debía ir acompañada de una preparación adecuada.

Publicidad

“Una cosa es salir a trotar y otra muy distinta es entrenar”, explicó. Esa diferencia se hizo evidente cuando decidió tomarse el atletismo con mayor disciplina y trabajar para mejorar sus marcas.

El cambio de entrenamiento que mejoró su rendimiento

Publicidad

Uno de los aprendizajes más importantes de su trayectoria llegó después de 21 años sin realizar sesiones de fortalecimiento físico. Bolívar creía que no necesitaba este tipo de ejercicios porque consideraba que tenía buenas condiciones para correr. Sin embargo, atravesó dos años difíciles en la Maratón Medellín y decidió cambiar su preparación.

Este año comenzó a entrenar con el club Brakers e incorporó el fortalecimiento a su rutina. Los resultados, según contó, empezaron a notarse en seis meses: después de 14 años, consiguió su segundo mejor tiempo en una maratón.

Ese proceso fue parte del camino que lo llevó a clasificarse para el Mundial de Atletismo por Grupos de Edad.

Publicidad

Una invitación inesperada para correr en Tokio

La noticia de su clasificación al campeonato mundial llegó pocas semanas después de la Maratón Medellín, disputada el 6 de septiembre. El día 21 de ese mes, los organizadores se comunicaron con Bolívar para informarle que estaba entre los posibles seleccionados. La noticia lo tomó por sorpresa: ni siquiera sabía que existía una competencia de estas características.

Publicidad

La confirmación llegó el 15 de octubre, a las 4:12 de la mañana, mientras se alistaba para salir a correr. En el correo electrónico recibió la invitación oficial y las instrucciones para completar su inscripción.

Bolívar explicó que ocupa el puesto 31 del ranking mundial en la categoría de 70 a 74 años y que, según la información que recibió, es el único latinoamericano invitado en ese grupo. Para él, la oportunidad de competir en Tokio también implica una responsabilidad con Colombia y con los corredores de esta parte del mundo.

“Al saber que soy el único latinoamericano en esta categoría, clasificado por mi esfuerzo, por mi trabajo, y que hice parte de los 100 primeros ranqueados a nivel mundial, me siento con la responsabilidad de poner en alto el nombre de esta parte del mundo”, afirmó a Blu Radio.

Publicidad

La campaña para reunir 25 millones de pesos

La clasificación ya es una realidad, pero llegar a Japón depende de conseguir los recursos para cubrir el viaje. Bolívar calcula que necesita al menos 25 millones de pesos, una suma difícil de reunir con su pensión. Por eso, decidió compartir su historia y buscar el respaldo de quienes quieran ayudarlo a cumplir este sueño deportivo.

Publicidad

La campaña cuenta con el apoyo de tres mujeres que trabajan en la organización y difusión de las actividades para recaudar fondos. El atleta y su equipo han reunido cerca de 12 millones de pesos, aproximadamente el 48 % de la meta.

Entre las iniciativas está un Runfest, programado para el 22 de noviembre, que busca reunir a corredores en una jornada de deporte e integración. La idea es sumar esfuerzos para que el dinero no sea un impedimento para que el atleta colombiano participe en la competencia internacional.

Quienes deseen contribuir pueden consultar los canales habilitados para recibir donaciones en el perfil de Instagram @AlvaroATokio. Cada aporte representa una posibilidad más de acercar a Bolívar a la línea de salida en Tokio.

Publicidad

El sueño de subir al podio a los 71 años

Bolívar no quiere viajar únicamente para participar. Su intención es mejorar su récord personal y, si las condiciones se lo permiten, luchar por una medalla de bronce en su categoría. Sabe que no será una tarea sencilla, pero mantiene la ilusión de medirse con atletas de otros países y comprobar hasta dónde puede llegar.

Publicidad

“Mi expectativa en Tokio es viajar al otro lado del mundo e intentar hacer mi récord personal. Sueño con conseguir, al menos, una medalla de bronce”, expresó en conversación con Blu Radio.

Su historia también está atravesada por una idea que repite cada vez que habla de sus objetivos: la edad no tiene por qué ser una razón para renunciar a los sueños. Después de empezar a correr a los 50 años, cambiar sus hábitos de entrenamiento y conseguir una clasificación internacional a los 71, sigue convencido de que todavía puede ir más lejos.

“Siempre digo una frase que puede parecer de cajón, pero que es muy válida: nunca es tarde. Los límites, en realidad, no existen. El único límite que uno tiene está en su pensamiento, en su propia cabeza”, afirmó.

Publicidad

Ahora, mientras continúa preparándose, Álvaro Bolívar espera completar los recursos para viajar a Japón. Su sueño es cruzar la meta en Tokio con la satisfacción de haberlo intentado todo y, por qué no, regresar a Colombia con una medalla que corone una historia que comenzó con una propuesta familiar de Año Nuevo.