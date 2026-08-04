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Blu Radio  / Deportes  / Ángel Barajas conquista el oro y Keynher Vera la plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Ángel Barajas conquista el oro y Keynher Vera la plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con este resultado, Colombia pasó a encabezar el medallero de la gimnasia artística en los Juegos.

Barajas
Fuente AFP
Crédito Bay Ismoyo/ AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Los colombianos Ángel Barajas y Keynher Vera conquistaron este martes las medallas de oro y plata, respectivamente, en la prueba all-around masculina de gimnasia artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Barajas se impuso con una puntuación de 81.100, mientras que Vera sumó 79.800.

El guatemalteco Jaycko Bourdet completó el podio al obtener la medalla de bronce con 75.550 puntos.

Con este resultado, Barajas logró su segundo título en la disciplina, tras haber integrado el equipo colombiano que obtuvo el oro, y Colombia pasó a encabezar el medallero de la gimnasia artística en los Juegos.

La competición continuará este martes con el concurso completo femenino y concluirá el jueves con las finales por aparatos, en las que se repartirán las últimas medallas de la gimnasia artística.

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