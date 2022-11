Tras el anuncio de Gianluigi Buffon de dejar la Juventus, el equipo decidió rendirle un sentido homenaje y ofreció una rueda de prensa.

Vea ambién Gracias por siempre Juventus”: Buffon se despide de su eterno equipo

Publicidad

Con un emotivo video, bajo el lema "No one like you” (nadie como tú), exaltó los mejores momentos y calidad del jugador quien se mostró emocionado y agradecido tras un largo aplauso.

Su partido final será el sábado ante el Hellas Verona y sus miles de hinchas.