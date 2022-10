¡Au revoir! Histórico triunfo de Colombia 2-3 ante Francia en París

Colombia protagonizó una gran remontada para terminar ganando 3-2 a Francia, este viernes en París, pese a haber comenzado perdiendo 2 a 0, en un amistoso que eleva el crédito de la selección cafetera de cara a la cita mundialista.



Un tanto de penal de Juan Fernando Quintero (85) dio una victoria de prestigio a los colombianos, después de que Olivier Giroud (minuto 11) y Thomas Lemar (26) adelantaran a los Bleus, y de que Luis Muriel (28) y Radamel Falcao (62) hubieran logrado devolver la igualdad al marcador.



Colombia siempre había perdido en sus tres enfrentamientos contra Francia (1972, 2005, 2008), la última vez en otro amistoso en el Stade France, el mismo escenario que en esta ocasión, pero ahora consiguió romper esa mala racha a lo grande.



Desde el inicio de la 'era Pekerman' en 2012, Colombia no ha perdido en ninguno de sus siete partidos ante rivales europeos.



De los últimos seis encuentros disputados, Colombia sólo había ganado uno, un amistoso ante la débil China, pero la entidad de los Bleus y la imagen mostrada este viernes, de menos a más, disparan la ilusión en la apertura del año mundialista.



La primera ocasión del partido se tradujo ya en gol, en gran medida por un error del arquero colombiano: un centro de Lucas Digne sin aparente gran peligro no pudo ser blocado por David Ospina, que dejó el balón muerto, para que Giroud, bien situado, fusilara a la red (minuto 11).



Fue el gol número 30 de Giroud con su selección, igualando la cantidad que lograron dos recordados jugadores, Just Fontaine y Jean-Pierre Papin.



Tras una falta lanzada por Antoine Griezmann que se paseó por el área sin que nadie consiguiera conectar llegó la impresionante jugada que supuso el segundo de los Bleus: Griezmann retrasó de tacón para Kylian Mbappé, que se deshizo del acoso de la zaga amarilla para ceder a Thomas Lemar, que culminó la espectacular combinación con un tanto con la zurda (26).

Ese resultado parecía sacar a Colombia del partido, pero la fortuna volvió a meterle instantes después, cuando un centro-chut de Luis Muriel (28) sorprendió a todos, especialmente al portero Hugo Lloris, que esperaba un remate en el área y que no pudo evitar que el balón terminara dentro de su arco ante la perplejidad de los hinchas que llenaron el Stade de France.



Ospina pudo luego desquitarse de su error del primer gol parando un disparo de Griezmann en un mano a mano (39).



Colombia terminó la primera parte con una buena ocasión, un disparo de falta de James Rodríguez (45) que se fue alto por poco, y comenzó la segunda con otra, un disparo cruzado de Muriel (50) que se fue fuera por poco.

El despertar se confirmó con el tanto del empate, en un contragolpe tras un robo de balón de Mateus Uribe, en el que un gran pase de James fue rematado en el área a la red por Falcao (62).



El 'Tigre', recién recuperado de una lesión en un muslo que le tuvo de baja mes y medio, fue reemplazado por Duván Zapata cuatro minutos después.



Cuando todo parecía apuntar a un empate, un penal cambió la historia y Quintero (85), que había entrado en juego en la segunda mitad, se convirtió en el héroe inesperado transformando la pena máxima para la victoria colombiana.



El equipo 'cafetero' intentará confirmar las buenas sensaciones el martes, en otro amistoso, frente a Australia en Londres, mientras que Francia intentará corregir el rumbo ese mismo día en Rusia.