Aún no habría ningún acuerdo entre Fecode y Gobierno

l ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que sí hay avances y voluntad de las partes para poner fin al parte.

Sin embargo, advirtió que las observaciones de Fecode al Plan Nacional de Desarrollo están íntimamente ligadas al acuerdo general al que se llegue con el sindicato y que hasta el lunes 3 de mayo hay plazo para presentar modificaciones o ajustes al Plan de Desarrollo. Es decir que entre hoy y mañana se deberá llegar a un acuerdo para insertar dichos cambios.

“En el marco del Plan de Desarrollo tienen varios elementos que hemos ido construyendo por discreción. Hemos tratado que no trascienda, es más está íntimamente legado a la integralidad del acuerdo. Las últimas posibles modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo están ligadas a observaciones de hoy y trasladarlas mañana al Congreso”, dijo Garzón.

Por su parte, Luis Grubert, presidente de Fecode, manifestó que esperaban más de lo que el Gobierno le ofrecía hasta el momento y aseguró que de no haber soluciones el paro continuará.

“Teníamos más sueños de lo que nos mostraron. Si no hay soluciones estamos preparándonos. Vamos a armar campamentos, no solo en Bogotá, también en toda Colombia. Vamos a hacer los sacrificios que sabemos hacer si no hay soluciones”, expresó.

-En pocos minutos se retomarán los diálogos entre Fecode y el Gobierno para superar el paro de docentes que afecta a todo el país.

-Seis víctimas fatales, entre ellos un menor de 5 años, dejan accidentes de tránsito presentados durante el fin de semana en Norte de Santander.

-Familiares del joven hincha del América asesinado al parecer por seguidores del Deportivo Cali el jueves pasado en Jamundí, revelaron que este estaba listo para probar suerte en el deportivo Pereira.

-Dos veces han robado en el último mismo mes a una iglesia en la ciudad de Barranquilla.