¿Ayudas arbitrales al Real Madrid en Champions?

Tras perder en partido en los últimos cinco minutos, en entrevista con ‘A Bola’, el director de comunicaciones del Sporting de Lisboa, Nuno Saraiva hizo referencia, según él, al mal arbitraje del colegiado italiano Paolo Tagliavento.



Según 'A Bola', Saraiva dijo que "lo peor del madrid es que precisa ayuda externa desde la mitad de la primera parte cuando la derrota era segura", afirmó.



Por otro lado, Saraiva se refirió a irregularidades en la expulsión del entrenador Jorge Jesus.



"No nos han explicado por qué echaron al entrenador. Cuando se fue, el equipo se quedó un poco intranquilo. Pero todos los días hay que tener algo divertido para reírse. Cuando salga el acta del partido, nos reiremos. Además, ¿fue falta a Crsitiano? No fue falta, no", finalizó.



Así catalogó el Sporting su actuación frente al vigente campeón de la Champions League.



Esta é a capa do #JornalSporting desta semana! Amanhã nas bancas! pic.twitter.com/ofchoYRn51 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 15, 2016

