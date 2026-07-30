Bogotá reunirá a 11.000 aficionados del running para carrera del 27 de septiembre

Bogotá se prepara para recibir a 11.000 aficionados del running el próximo 27 de septiembre con una nueva edición de la Bimbo Global Race (BGR), una iniciativa que combina deporte, bienestar y solidaridad. En el marco de la celebración de los 30 años de Grupo Bimbo en Colombia, la compañía abrió oficialmente las inscripciones para este evento, que busca reunir a familias, grupos de amigos y corredores de todos los niveles.

Vale recordar que en la edición del 2025 se entregaron tres millones de rebanadas de pan a personas vulnerables o con dificultades para acceder a una adecuada alimentación. Ahora, para este año, se donará 20 rebanadas de pan por cada corredor inscrito.

En Bogotá, estas ayudas serán destinadas a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y a Misión Nutrición Bogotá, programa liderado por la gestora social y primera dama de la ciudad, Carolina Deik.

Foto: Blu Radio

Categorías de la carrera

Para fomentar la participación de personas con diferentes niveles de experiencia, la carrera contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. La distancia de 3 kilómetros estará orientada a quienes buscan compartir en familia o con amigos y priorizar su bienestar, mientras que las pruebas de 5 y 10 kilómetros ofrecerán un reto para quienes disfrutan correr sin perder de vista el enfoque recreativo. Además, los asistentes encontrarán zonas de recuperación, espacios para la relajación y actividades pensadas para fortalecer la conexión comunitaria durante toda la jornada.



Las personas ya se pueden registrar en la página oficial de la carrera y encontrar detalles de los respectivos recorridos, que arrancarán en el Parque Simón Bolívar en la capital del país.

En esta oportunidad, la camiseta está inspirada en Santiago de Chile y por eso será de color rojo para los miles de participantes en los cerca de 23 países donde se realizará esta competencia.