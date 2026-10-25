Cancelan el Gran Premio de Australia de MotoGP por mal clima en Phillip Island

El Gran Premio de Australia de MotoGP fue cancelado este domingo 25 de octubre de 2026 por las malas condiciones climáticas en el circuito de Phillip Island. La lluvia persistente y la escasa visibilidad hicieron que correr no fuera seguro, según informaron los organizadores. La decisión se tomó pese a que el trazado estaba lleno por completo de aficionados.

La suspensión priva al español Marc Márquez, de Ducati, de la oportunidad de ampliar su ventaja en el Campeonato Mundial sobre Jorge Martín, de Aprilia, quien estaba descartado para la prueba por una lesión.

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Los organizadores suspendieron la carrera por seguridad

Los responsables del evento dieron marcha atrás en la jornada dominical, en el circuito costero ubicado a unas dos horas de Melbourne. En un comunicado, la organización explicó el motivo: “La visibilidad limitada ha provocado la cancelación del MotoGP de Australia”.

Antes de la decisión sobre la categoría reina, las carreras de Moto3 y Moto2 ya habían sido canceladas más temprano ese mismo día, también por las condiciones meteorológicas.



Un final inesperado para casi tres décadas de competencia

Phillip Island ha sido un fijo en el calendario del Mundial de Motociclismo desde 1997. Su contrato vence este año, por lo que la edición de 2026 era la última en este escenario. Su despedida se produjo sin carrera dominical.

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la cancelación

Al no disputarse la carrera, la clasificación del campeonato se mantiene sin cambios respecto a lo ocurrido el sábado. Marc Márquez, siete veces campeón del mundo, había ganado la carrera esprint en Phillip Island.

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Martín, que había sido descartado para el Gran Premio de Australia, se marcha del país a solo 10 puntos del líder del Mundial. De haberse corrido la prueba, el piloto de Aprilia corría el riesgo de quedar aún más rezagado frente al piloto de Ducati.

Marco Bezzecchi, también de Aprilia, ocupa la tercera posición de la clasificación, a 50 puntos de Márquez.

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Quedan cuatro pruebas por disputar

Con la cancelación, restan cuatro carreras en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de MotoGP. La siguiente se disputará la próxima semana en Malasia, en el circuito de Sepang.

El estado de salud de Jorge Martín

El piloto de Aprilia sufrió una fractura en el antebrazo al caer durante la carrera esprint del sábado. Su equipo informó en un comunicado que la lesión no era tan grave como se pensó inicialmente.

Según la escudería, “la única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal”, lo que significa que el hueso se mantiene alineado. Como consecuencia, Martín no regresará a España para someterse a una operación y recibirá el tratamiento necesario en los próximos días.

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Todavía no se ha determinado si el piloto podrá competir en el Gran Premio de Malasia en Sepang.

Por qué el MotoGP cambia de sede en Australia

El futuro de la carrera australiana también estuvo marcado por una disputa política y comercial. La promotora MotoGP Sports Entertainment buscaba ampliar el atractivo del evento y trasladarlo al Albert Park de Melbourne, escenario que alberga el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia.

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Sin embargo, el gobierno del estado de Victoria insistió en que la competencia debía permanecer en Phillip Island. Con las negociaciones rotas, intervino el estado de Australia Meridional.

Adelaida será la nueva sede desde 2027

Australia Meridional aseguró la carrera durante seis años a partir de 2027 en Adelaida. Será el primer Gran Premio de MotoGP que se dispute en un emplazamiento en pleno centro de una ciudad, en un circuito urbano.

Qué sigue en el calendario del Mundial

La atención se traslada ahora a Sepang, Malasia, donde se correrá la próxima semana la siguiente de las cuatro fechas pendientes. Allí se conocerá si Jorge Martín, a 10 puntos de Marc Márquez en el campeonato, está en condiciones de volver a competir, mientras el piloto de Ducati buscará ampliar su ventaja en la clasificación.