Carlos Bacca, entre el amor por el Junior y el sueño europeo

En el programa 200 de El Camerino de BLU Radio estuvo como invitado Carlos Bacca, delantero del Milán, quien este 1 de marzo cumplió ocho años de haber debutado en el futbol profesional con Junior de Barranquilla.



“Con Junior fue algo inolvidable y agradezco que me dieran la oportunidad de debutar como profesional. Fue algo muy lindo jugar 20 minutos gracias a la confianza de los directivos del cuadro tiburón y del profe Julio Comesaña”, recordó.



Dijo que en su primer partido con Junior hicieron el cambio y que nadie estaba de acuerdo.



Asimismo, relató el momento del polémico penalti que cobró contra el Sassuolo y que le dio la victoria al Milán.



“Cuando iba a cobrar el penal, di un golpe fuerte y cuando estaba pateando, el campo no estaba en las mejores condiciones y me resbalé, pero el balón se logra meterse”, contó.



Confesó que jugar en el Milán es el sueño de todo futbolista ya que es uno de los equipos que tiene más títulos y eso es una gran responsabilidad.



“Milán últimamente no ha tenido los títulos de años atrás, pero las directivas están dando siempre lo mejor. Los jugadores estamos aportando nuestro granito de arena para llevar el equipo adelante”, dijo.



Aseguró estar feliz en el equipo italiano y que lo mismo pasó cuando estaba en Sevilla.