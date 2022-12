Carlos Queiroz será presentado este jueves como técnico de Colombia

Carlos Queiroz aterrizó por fin este miércoles en Bogotá donde se hará oficial el nombramiento como técnico de la Selección Colombia este jueves después de 156 días de espera.

“Estoy muy contento de estar aquí muchas gracias a ustedes por venir y estoy muy agradecido por la invitación que me hace de la Federación Colombiana de Fútbol”, dijo el entrenador a su llegada a la capital del país.

Queiroz ha dirigido las selecciones sub'16 y sub'20 de Portugal, con la que ganó el Mundial de esa categoría y de la que hicieron parte Luis Figo, Fernando Couto y Rui Costa, entre otros futbolistas.

Su paso a la selección absoluta no se hizo esperar, pero no fue exitoso porque no logró clasificar a Portugal al Mundial de Estados Unidos 1994 y eso significó su despido.

Al mando de selecciones absolutas, sus principales logros han sido clasificar a Sudáfrica al Mundial de Corea y Japón 2002, a Portugal al de Sudáfrica 2010 y a Irán a Brasil 2014 y Rusia 2018.

También ha dirigido equipos como Real Madrid, Sporting de Lisboa, Metro Stars de Nueva York y el Nagoya Grampus japonés.

