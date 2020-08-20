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Blu Radio  / Carlos Queiroz

Carlos Queiroz

  • QUEIROZ
    AFP
    KARIN JAAFAR/AFP
    Fútbol

    Carlos Queiroz es el nuevo técnico de Ghana previo al Mundial de 2026

    Carlos Queiroz fue nombrado nuevo técnico de Ghana, que ya está clasificada al Mundial 2026. El portugués asume tras la salida de Otto Addo y dirigirá dos amistosos antes del torneo.

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    Carlos Queiroz //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Carlos Queiroz, nuevo técnico de Catar

    Queiroz ha participado como seleccionador nacional en cinco Copas del Mundo: tres al frente de Irán (2014, 2018 y 2022), una con Sudáfrica (2002) y otra con su país (2010).

  • Carlos Queiroz.jpg
    Carlos Queiroz
    Foto: AFP
    Fútbol

    A Carlos Queiroz no le falta trabajo: sería entrenador de selección que estuvo en Qatar 2022

    Recientemente el portugués Carlos Queiroz confirmó que no seguiría bajo el mando de Irán.

  • Hennessey.jpg
    Hennessey
    Foto: AFP
    Por Catar 2022

    Video: Hennessey, arquero de Gales, el primer expulsado de Qatar 2022 por patada mortal

    Luego de la expulsión de Wayne Hennessey, Gales perdió 2 a 0 contra Irán a pocos minutos de finalizar el partido.

  • Carlos Queiroz. Foto: AFP
    Carlos Queiroz. Foto: AFP
    JUAN MABROMATA/AFP
    Copa Mundial de la FIFA 2026

    Carlos Queiroz se incomodó con periodistas por preguntas sobre situación política en Irán

    El extécnico de la Selección Colombia criticó que se le pregunte por la política en Irán y los periodistas no hagan lo mismo con otros países que también tienen problemas.

  • Carlos Queiroz / AFP
    Carlos Queiroz / AFP
    AFP
    Fútbol

    Carlos Queiroz sí irá al Mundial Catar: dirigirá a la selección de Irán, según medios

    Queiroz estaba al mando de la selección de Egipto, pero su contrato se terminó solo ocho meses después de hacerse cargo.

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    Carlos Queiroz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Carlos Queiroz se despidió de la selección de Egipto tras no clasificar al Mundial

    El técnico portugués Carlos Queiroz salió de dos selecciones en Eliminatorias por mal rendimiento: Colombia y Egipto.

  • Senegal va al Mundial Foto AFP.jpg
    Senegal va al Mundial //
    Foto: AFP
    Eliminatorias

    Queiroz no va a Catar: la Senegal de Mané volvió a ganarle el duelo a Egipto

    En la tanda de penales, Mané se convirtió en héroe tras anotar el gol que le dio a su equipo el tiquete al Mundial de Catar.

  • Carlos Queiroz. Foto: AFP
    Carlos Queiroz. Foto: AFP
    JUAN MABROMATA/AFP
    Eliminatorias

    Queiroz rompe el silencio tras su salida de la Selección Colombia y hace graves señalamientos

    El técnico portugués aseguró que nunca presentó renuncia a la Selección Colombia, que pasó a manos de Reinaldo Rueda y ahora está prácticamente eliminada del Mundial de Qatar.

  • Egipto vs Senegal (1).png
    Egipto vs Senegal
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Salah y Mane, compañeros de Luis Díaz, disputarán la final de la Copa Africana de Naciones

    Egipto de la mano de Carlos Queiroz, jugará la final de la Copa Africana de Naciones frente a Senegal.

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