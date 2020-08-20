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Carlos Queiroz
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Carlos Queiroz es el nuevo técnico de Ghana previo al Mundial de 2026
Carlos Queiroz fue nombrado nuevo técnico de Ghana, que ya está clasificada al Mundial 2026. El portugués asume tras la salida de Otto Addo y dirigirá dos amistosos antes del torneo.
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Carlos Queiroz, nuevo técnico de Catar
Queiroz ha participado como seleccionador nacional en cinco Copas del Mundo: tres al frente de Irán (2014, 2018 y 2022), una con Sudáfrica (2002) y otra con su país (2010).
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A Carlos Queiroz no le falta trabajo: sería entrenador de selección que estuvo en Qatar 2022
Recientemente el portugués Carlos Queiroz confirmó que no seguiría bajo el mando de Irán.
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Video: Hennessey, arquero de Gales, el primer expulsado de Qatar 2022 por patada mortal
Luego de la expulsión de Wayne Hennessey, Gales perdió 2 a 0 contra Irán a pocos minutos de finalizar el partido.
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Carlos Queiroz se incomodó con periodistas por preguntas sobre situación política en Irán
El extécnico de la Selección Colombia criticó que se le pregunte por la política en Irán y los periodistas no hagan lo mismo con otros países que también tienen problemas.
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Carlos Queiroz sí irá al Mundial Catar: dirigirá a la selección de Irán, según medios
Queiroz estaba al mando de la selección de Egipto, pero su contrato se terminó solo ocho meses después de hacerse cargo.
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Carlos Queiroz se despidió de la selección de Egipto tras no clasificar al Mundial
El técnico portugués Carlos Queiroz salió de dos selecciones en Eliminatorias por mal rendimiento: Colombia y Egipto.
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Queiroz no va a Catar: la Senegal de Mané volvió a ganarle el duelo a Egipto
En la tanda de penales, Mané se convirtió en héroe tras anotar el gol que le dio a su equipo el tiquete al Mundial de Catar.
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Queiroz rompe el silencio tras su salida de la Selección Colombia y hace graves señalamientos
El técnico portugués aseguró que nunca presentó renuncia a la Selección Colombia, que pasó a manos de Reinaldo Rueda y ahora está prácticamente eliminada del Mundial de Qatar.
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Salah y Mane, compañeros de Luis Díaz, disputarán la final de la Copa Africana de Naciones
Egipto de la mano de Carlos Queiroz, jugará la final de la Copa Africana de Naciones frente a Senegal.