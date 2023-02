A Carlos Queiroz no le falta trabajo: sería entrenador de selección que estuvo en Qatar 2022

El exentrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz ya tendría todo listo para asumir un nuevo reto luego de su presencia en el Mundial de Qatar 2022 con Irán.

El periodista Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, informó en el programa radial que en las próximas horas se conocería el comunicado oficial de Qatar confirmando que el portugués sería el nuevo entrenador.

"En las últimas horas estuvo hablando con la delegación y será el director técnico de la selección de Qatar. Ese es el nuevo aterrizaje de quien ha pasado por diferentes selecciones", añadió el periodista.

Carlos Queiroz tiene una amplia experiencia con las selecciones pues ha estado en Portugal, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Irán, Colombia y Egipto.

Publicidad

Carlos Queiroz no seguirá como seleccionador de Irán

El portugués Carlos Queiroz ha confirmado que no continuará como seleccionador de Irán, a la que dirigió en el último Mundial de Qatar 2022.

El preparador luso, que se hizo cargo del cuadro iraní por segunda vez en su carrera el pasado septiembre, no pudo lograr que se clasificara para los octavos de final de la cita mundialista, al acabar tercero del grupo B, tras perder por 6-2 frente a Inglaterra, vencer por 2-0 a Gales y caer por 1-0 ante Estados Unidos.

Publicidad

"Al embarcarme en un nuevo viaje, hay muchos recuerdos a los que me aferraré con gran alegría. Me gustaría compartir mi gratitud con mis grandes jugadores en el Equipo Melli. A todo mi leal personal iraní, a la Federación de Fútbol y a todos los que me apoyaron a mí y al “Team Melli Legacy”, publicó Queiroz en sus redes sociales, en las que, en cambio, no aclara su futuro.

A lo largo de su carrera, aparte de dirigir a Irán entre 2011 y 2019, estuvo en las selecciones inferiores de Portugal, en la absoluta, y entrenó a equipos como Sporting de Lisboa, MetroStars, Nagoya Grampus, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Real Madrid, Colombia y Egipto, y fue segundo técnico de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

En su palmarés, figuran dos Mundiales sub'20 con Portugal y un Europeo sub'16, una Copa y una Supercopa lusa con el Sporting y una Supercopa española con el Real Madrid. Al frente de Irán ha estado en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Publicidad

Puede ver: