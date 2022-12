Carlos Queiroz sería anunciado antes del viernes como técnico de Colombia

Tras las declaraciones del vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González,, pues el dirigente aceptó que ya hubo varios encuentros con él.Para Tito Puccetti solo faltan detalles de “caprintería” en la negociación, que serían definidos este juevesQueiroz, de 65 años, lleva cerca de 30 años como entrenador profesional, inició su carrera de dirigente en la selección de Portugal Sub-20 y Sub-16, en las que fue pieza clave para una de las mejores épocas del fútbol joven portugués.

Con el equipo Sub-20 se coronó campeón de la Copa Mundial Sub-20 de 1991, año en el que precisamente fue ascendido para dirigir el equipo nacional, pero al no lograr clasificar al Mundial de Estados Unidos 1994.

Más adelante fue el artífice de la clasificación de la selección de Sudáfrica al Mundial de Corea-Japón 2002, en el que no logró clasificar y cayó en la primera fase.Dentro del cuerpo técnico de Sir Alex Ferguson, Queiroz se proclamó campeón de la Premier League, quedó finalista de la Copa de la Liga y alcanzó los octavos de final de la Champions League, donde cayó eliminado contra el Real Madrid,El buen momento del entrenador lo llevó a tomar el lugar de Vicente del Bosque en el Real Madrid, puesto que no iba a ser fácil de llenar por los tres títulos que alcanzó el español frente a la Casa Blanca, y que definitivamente no tuvo final feliz, pues solamente duró dirigiendo en la temporada 2003-04, tiempo en el que se hizo con el título de la Supercopa de España, pero en la Champions quedó eliminado en cuartos de final y en la Copa del Rey cayó derrotado en la final.Tras su negativo paso por Madrid,Posteriormente regresaría al Manchester United para nuevamente tomar el papel de asistente de Sir Alex Ferguson. En su segundo ciclo en los ‘diablos rojos’, el portugués duró cuatro años dentro del cuerpo técnico inglés, hasta el 2008,En su segunda etapa dirigiendo a Portugal, el entrenador llevó al equipo al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que dirigió al cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Con esa selección llegó a los octavos de final,En abril de 2011 entra a dirigir la selección de fútbol de Irán, con quienes clasificó al Mundial de Brasil 2014, en el que cayó eliminado en la primera fase. Sin embargo, el entrenador logró clasificar por segunda vez consecutiva a los iraníes a una Copa del Mundo.Luego de su trayectoria como director técnico, el portugués ha sonado para dirigir la Selección Colombia, incluso, se ha filtrado información de supuestas reuniones entre la FCF y Queiroz,La Copa América Brasil 2019 se jugará a partir del 14 de junio,