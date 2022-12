"Casi se van las ganas de vivir": Fabián puerta habla de su positivo por boldenona

La noticia de Robert Farah y su positivo por boldenona en la prueba antidopaje tomada el pasado 17 de octubre de 2019 reavivó la polémica por la sustancia también encontrada en Fabián Puerta, campeón mundial de ciclismo de pista que desde hace 17 meses está suspendido por la UCI.

En entrevista con Noticias Caracol, el ciclista habló sobre las implicaciones que tuvo en su vida el dar positivo por boldenona tras una prueba realizada el 11 de junio de 2018, una sustancia contra la que él ha peleado desde entonces.

“Se ha vivido un calvario en esos 17 meses. Realmente para mí no era fácil, pero creo que lo que también lleva a hablar de ese tema es tanta gente que ha salido con la misma sustancia, es como alzar una voz para que el Gobierno haga algo, porque no es justo que sigamos pagando los deportistas por una sustancia que no es controlada”, relató.

El campeón mundial se refirió a la actual situación de Farah, sobre todo porque una de las justificaciones del tenista es la misma que el ciclista ha resaltado durante este tiempo: la boldenona está presente en la carne de vaca en Colombia.

“Le esperan días muy difíciles, ojalá pueda ver esto. Quiero decirle que se rodee de su familia, es lo único que uno puede hacer, porque son cosas demasiado difíciles. Él estaba viviendo el mejor momento de su vida deportiva, ganar un Grand Slam, tener Juegos Olímpicos a la vuelta de la mano. Ojalá y salga rápido, puedan acelerar su proceso y el caso de él sea resuelto más rápido”, dijo.

No obstante, confesó que los momentos que ha vivido no han sido nada buenos, por el contrario, contó que sufrió de depresión, al punto que golpeaba su bicicleta por la situación que estaba viviendo.

“No ha sido fácil, me consideraba una persona fuerte de mente y no fui capaz de controlar esto, no he estado entrenando, empecé a trabajar con un profesional y apenas me vine a dar cuenta que estaba sufriendo una depresión muy fuerte, no tenía ganas de ver la bicicleta, la miraba y, recuerdo que un día estaba entrenando, al recibir la llamada de uno de los abogados lo que hice fue pegarle un puño y le saqué la rueda”, contó.

Además, hizo una fuerte crítica contra el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte, pues aseguró que no lo respaldaron en ningún momento.

“Es difícil entrar en esa circunstancia, el Comité Olímpico, Coldeportes o ahora el Ministerio del Deporte, desde el momento en que fui notificado, ni una llamada ni un correo diciéndome que tenía que salir del programa de apoyo al deportista. Afortunadamente Indeportes Antioquia me ha brindado mucho la mano, la única entidad que no me dio la espalda”, resaltó.

Reviva aquí la entrevista completa de Fabián Puerta en Noticias Caracol:

