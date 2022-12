Apoyen a la Selección pero no me dejen solo en el Tour de Francia: Nairo

Nairo Quintana se prepara para ganar el Tour de Francia. El boyacense sigue siendo un líder del ciclismo nacional y recientemente en rueda de prensa expresó que apoya a la Selección Colombia en el Mundial de Rusia pero pide que no lo dejen solo en el Tour de Francia.

"La primera semana será la más complicada para mí, no puedo hacerle mucha fuerza a la Selección porque voy a estar haciendo mucha fuerza, toca que dividan las fuerzas un poco y no me dejen solo", señaló Nairo.

Quintana señaló que hay un gran equipo y tienen toda la disposición de pasar la primera semana.