El Gran Fondo Nairo Quintana fest 2026 en Cartagena: todo lo que debe saber

Tras 17 temporadas como ciclista profesional, Nairo Quintana puso final a su carrera y para despedirse por lo alto citó a varios amigos, marcas e incluso contrincantes del deporte a una última carrera en Cartagena, no solo para que conozcan más de Colombia, sino como un sitio ideal de turismo en el país.

El gran Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, cumplió su octava edición y con la participación de Quintana como ciclista una última vez. El boyacense competirá en una carretera con los aficionados, esta vez en una celebración que reunirá competencias deportivas, actividades culturales y figuras históricas del ciclismo mundial.

Nairo Quintana Foto: AFP

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Esta es la programación del evento de Nairo

La carrera comenzó este viernes, 9 de octubre, Mundo Nairo, en el Centro de Convenciones de Cartagena, en donde se llevó a cabo una feria y se hizo entrega de algunos kits. Mientras que las primeras carreras será este sábado 10 running de 5, 10 y 21 kilómetros; la gran rodada el 10 con la participación de invitados como Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim 'Purito' Rodríguez y Samuel Sánchez, la cual comenzará sobre las 5:30 de la mañana y recorrerá los municipio Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

El boyacense hizo un legado inolvidable, siendo representante importante del Tour de Francia durante la pasada década, al subir tres veces al podio de la clasificación general. En 2013 y 2015 terminó segundo y en 2016 ocupó la tercera posición, consolidándose durante esos años.



Nairo Quintana Foto: AFP

También habrá apoyo del turismo

JetSMART Airlines será la aerolínea oficial del Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026, que se realizará del 9 al 11 de octubre en Cartagena y otros municipios, en el marco de la despedida oficial del ciclista colombiano como profesional. La alianza busca fortalecer el turismo deportivo y la conectividad de la Costa Caribe, donde la aerolínea concentra el 21 % del mercado doméstico en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y opera 12 rutas.

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Con más de 78 frecuencias semanales hacia Cartagena y más de un millón de pasajeros movilizados a la ciudad en 2026, JetSMART facilitará el traslado de deportistas y visitantes para el evento. Actualmente, la aerolínea cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y conexiones internacionales hacia cuatro destinos en Suramérica y el Caribe.