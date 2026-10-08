Egan Bernal se refirió a su futuro: "No se trata solamente de resultados"

El ciclista colombiano Egan Bernal habló sobre su futuro deportivo y personal y aseguró que, por el momento, mantiene la intención de continuar en el ciclismo profesional. El corredor hizo la reflexión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Bernal aclaró que tiene contrato con el equipo hasta finales de 2029 y señaló que su intención actual es comenzar la próxima temporada. "Por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada", afirmó el ciclista colombiano.

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El corredor también hizo un balance de los años que ha dedicado al ciclismo profesional y aseguró que puede mirar atrás con tranquilidad por todo lo conseguido. "Siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida, tanto como ciclista como persona", manifestó.

En ese sentido, Egan Bernal recordó los sacrificios que ha hecho a lo largo de su carrera, así como las victorias y los momentos difíciles que ha enfrentado. "He ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles", expresó.



El colombiano, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, explicó que con el paso del tiempo también ha cambiado su manera de entender el ciclismo. Para Bernal, la carrera deportiva no puede reducirse únicamente a resultados, victorias y sacrificios.

"Este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios. También se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación para seguir haciendo lo que uno ama", aseguró el ciclista colombiano.

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Egan Bernal explicó por qué terminó su temporada después del Tour de Francia

Bernal también se refirió a la decisión de dar por terminada su temporada después del Tour de Francia. El corredor explicó que necesitaba tomarse un periodo para descansar, desconectarse de la competición y recuperar tranquilidad.

"Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo", señaló Egan Bernal en su comunicado.

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El ciclista colombiano indicó que ya conversó con su equipo y con las personas que lo acompañan sobre el momento que está atravesando. Según explicó, existe coincidencia en la necesidad de darle espacio y tiempo para afrontar la próxima etapa de su carrera.

"He tenido conversaciones con el equipo y con las personas que me acompañan, y estamos todos en la misma página", afirmó Bernal, quien agregó que quiere regresar con la misma convicción y entrega que ha mostrado durante su trayectoria.

Egan Bernal no descarta continuar varios años en el ciclismo

Aunque el colombiano reconoció que no sabe exactamente qué le depararán los próximos años, dejó claro que no considera necesario tener todas las respuestas en este momento. Su prioridad, según explicó, es vivir el presente y evaluar el futuro con tranquilidad.

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"No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento", manifestó Egan Bernal, en un mensaje que pone el foco en su motivación para continuar compitiendo.

El ciclista aseguró que, mientras permanezca en el pelotón profesional, quiere hacerlo convencido de que todavía tiene cosas por aportar. Su objetivo no es continuar únicamente por mantenerse activo, sino hacerlo si conserva las condiciones necesarias para ser competitivo.

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"Quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar", sostuvo Bernal. Además, destacó la importancia de mantener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de "seguir siendo competitivo y marcar la diferencia".

Por ahora, Egan Bernal optó por disfrutar del presente y dejar abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en las próximas temporadas. "Quiero disfrutar del presente, vivir este momento con tranquilidad y dejar que el tiempo vaya poniendo las cosas en su lugar", concluyó el ciclista colombiano.