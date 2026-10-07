Nairo Quintana hace llamado ante crisis en el ciclismo colombiano: "Proyectos serios"

El exciclista colombiano Nairo Quintana pidió inversión al Gobierno nacional y al sector privado ante la "crisis" del ciclismo nacional e hizo un llamado para garantizar que los corredores tengan "tranquilidad" económica durante sus carreras deportivas.

"En cualquier momento van a seguir saliendo jóvenes. Tenemos que impulsar, hacer proyectos, presentárselos a las empresas, a los gobiernos. Proyectos serios donde podamos darles a ellos la tranquilidad de que el dinero que invierten o que están dando tiene sentido", expresó Quintana a EFE en Cartagena de Indias.

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El boyacense, que culminó su carrera profesional el fin de semana pasado en el Giro de Emilia, señaló que en muchas ocasiones los ciclistas van "solamente a pedir favores sin un buen proyecto en la mano".

"Creo que también eso ha sido parte de esta crisis, una falta de liderazgo de diferentes, valga la redundancia, líderes que quieran apoyar, impulsar el ciclismo, con buenos proyectos", añadió.



Nairo Quintana con el Movistar Team Foto: AFP

El retiro de Quintana a sus 36 años, sumado al de Rigoberto Urán en diciembre de 2024, empieza a dar cierre a la era dorada de ciclistas colombianos, de los que siguen activos Egan Bernal, Sergio Higuita y Daniel Martínez, entre otros.

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Sin embargo, Colombia lleva varios años sin sacar una promesa en este deporte y el mejor resultado reciente fue el subcampeonato de Martínez en el Giro de Italia de 2024. Del resto, los ciclistas del país andino han figurado poco en las grandes competencias internacionales.

En ese sentido, Quintana aseguró que hay "varias problemáticas", pero hizo un llamado a los colombianos: "En cuanto entre todos logremos un poco impulsar, ustedes puedan transmitir lo importante que es el deporte y lo importante que ha sido el ciclismo para Colombia, seguramente sacaremos muchos más campeones".