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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Paul Seixas queda a un paso de ganar la Vuelta al País Vasco tras la quinta etapa

Paul Seixas queda a un paso de ganar la Vuelta al País Vasco tras la quinta etapa

Harold Tejada fue sexto en la quinta etapa y se mantiene en el top 10 de la general, a 4:29 del líder Paul Seixas, a falta de la última jornada de la Vuelta al País Vasco.

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