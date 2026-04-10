Paul Seixas queda a un paso de ganar la Vuelta al País Vasco tras la quinta etapa

Este sábado, 11 de abril, termina la Vuelta al País Vasco y, probablemente, el ganador será el francés Paul Seixas. Hoy ganó la quinta etapa, que tenía como salida y llegada la localidad vasca de Eibar. Con este triunfo, Seixas completa tres etapas ganadas. El ciclista tiene 19 años y se impuso en la etapa considerada reina de la “Itzulia”.



Mañana termina la Vuelta al País Vasco

Al finalizar la etapa dijo: “Esta mañana dije que quería ganar la etapa. Con Florian cooperamos muy bien, estuvo muy fuerte hoy. Ha sido una gran prueba. El equipo hizo un trabajo increíble, quería rematar el trabajo por ellos”. Su victoria este viernes le afianzó como líder de la prueba vasca con una ventaja de 2:30 sobre Lipowitz, quien arrebató el segundo puesto a su compañero de equipo Primoz Roglic, tercero a 3:40 del líder.

AFP ANDER GUILLENEA/AFP

Harold Tejada fue sexto

El colombiano Harold Tejada tuvo una destacada actuación al finalizar sexto con el mismo tiempo del ganador, en una jornada de 176,2 kilómetros. La etapa fue ganada por el francés Paul Seixas, quien completó el recorrido en 4 horas, 30 minutos y 2 segundos, a una velocidad media de 39,2 km/h, seguido por Florian Lipowitz, también con el mismo tiempo. Javier Romo fue tercero a 1 minuto y 3 segundos, mientras que Kévin Vauquelin llegó cuarto a 1:11. Completaron el grupo principal Ion Izagirre, Tobias Johannessen, Clément Champoussin, Pello Bilbao y Alex Baudin, todos con el mismo registro del líder.

En lo que concierne a la clasificación general, el colombiano Harold Tejada se mantiene en la pelea al ubicarse en la sexta posición, a 4 minutos y 29 segundos del líder, tras un acumulado de 16 horas, 33 minutos y 45 segundos que ostenta el francés Paul Seixas. El podio parcial lo completan Florian Lipowitz, a 2:30, y Primož Roglic, a 3:40, mientras que por delante de Tejada también aparecen Ion Izagirre y Alex Baudin. Cierran el top 10 Cian Uijtdebroeks, Clément Champoussin, Pello Bilbao y Javier Romo.

Mañana tendrá lugar la última etapa, que comprende 135,4 kilómetros entre Goizper-Antzuola y Bergara, ambas poblaciones situadas dentro de la región vasca en España.